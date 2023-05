Riganò: “Jovic ora ha superato Cabral. Mi preoccupa la fase difensiva”

"Jovic ha più fiuto del gol rispetto a Cabral, oltre che una tecnica sopraffina. In questo momento credo che il serbo abbia superato il brasiliano, poi basta aspettare venerdì: chi gioca contro il Sassuolo non gioca contro il West Ham. Mi preoccupano, però, le amnesie difensive, difendiamo da singoli e non da reparto. È da inizio anno che c'è questo problema, non fa bene poi cambiare sempre coppia centrale. Miglioriamo perché sarebbe un peccato perdere anche con il West Ham".