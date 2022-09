Rifinitura viola, ancora due assenti. Aggregati due giovani (FOTO)

Giornata di vigilia europea per la Fiorentina, che domani inizia la fase a gironi di Conference League affrontando al Franchi i lettoni dell'RFS (ore 18,45). In corso al centro sportivo "Davide Astori" c'è l'allenamento di rifinitura, con prima parte aperta alla stampa. Ecco alcune immagini della seduta, nella quale risultano ancora assenti Nico Gonzalez e Duncan. Ci sono invece due giovani come Favasuli e Krastev, che potrebbero far comodo vista l'emergenza difensiva per domani (Milenkovic infortunato e Igor squalificato).