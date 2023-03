Rifinitura e conferenza di Italiano. I dettagli della vigilia di Conference

La Fiorentina ha da poco reso noti tutti i dettagli che riguarderanno la giornata di domani, vigilia dell'andata di Conference League (orario della partita). Sarà una giornata piena d'impegni che partirà alle 11:15 con l'allenamento di rifinitura che sarà aperto ai media per il primo quarto d'ora e che seguiremo qui su Violanews. Alle 14:00, poi, Italiano presenterà la sfida in conferenza stampa. Alle 17:00 sarà il turno del tecnico avversario Calimbay parlare in conferenza stampa, con l'allenamento del Sivasspor fissato un'ora dopo.