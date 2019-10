Rifinitura al Franchi: Milenkovic acciaccato ma si allena, Pedro…

Rifinitura mattutina all’interno dell’Artemio Franchi per la Fiorentina, impegnata domani alle 12.30 contro l’Udinese. Come riportato da Radio Bruno Toscana, Nikola Milenkovic, leggermente acciaccato, si è comunque allenato regolarmente in gruppo, le sue condizioni verranno ulteriormente verificate nella prima mattina di domani. Buoni segnali per il serbo, ma se non dovesse farcela potrebbe essere sostituto da Ranieri o Ceccherini. Assente, invece, Pedro: lavoro a parte all’interno del centro sportivo per il brasiliano che va, ancora una volta, verso l’esclusione dai convocati.

Dabo non è con la prima squadra perché si appresta a raggiungere la nazionale.

ED EYSSERIC FINISCE IN PRIMAVERA