Primavera: anche Eysseric tra i 21 convocati di Bigica per Torino-Fiorentina

Oggi, alle 17, la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica affronterà il Torino a Vinovo (sul campo del Chisola, perché lo stadio Filadelfia è momentaneamente inagibile per lavori di manutenzione al terreno di gioco) nella 4º giornata del campionato di categoria. La squadra è partita nel primo pomeriggio di ieri in direzione Torino. Sono 21 i calciatori convocati da Bigica per la sfida di questo pomeriggio. Assente Pedro, resta da capire se il brasiliano sarà convocato da Montella per la sfida con l’Udinese. Presenti invece Montiel e Bobby Duncan. La sorpresa riguarda Valentin Eysseric, anche il francese infatti è andato a Torino con la Primavera, motivo per cui sembra scontato che possa trovare spazio fino dal 1º minuto. Ricordiamo che il regolamento del campionato Primavera permette l’utilizzo di un calciatore non vincolato da limiti di età.

PRIMAVERA 1: IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO