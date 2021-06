“Ricorso al Consiglio di Stato? Contesterebbe solo la decisione del Tar, vi spiego”

Il commento sull'importante novità odierna: "Forse è davvero la parola fine."

Il giornalista Francesco Matteini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la notizia odierna riguardo il rigetto del ricorso di Italia Nostra in merito al Viola Park . Queste sulla possibilità di ricorrere ad un successivo ricorso:

"Il Ricorso al Consiglio di Stato ha senso? No, in teoria si può fare solo per contestare quello che ha deciso il Tar. A questo punto, visto le modalità con cui è stato rigettato il ricorso, potrebbe essere chiamato in causa soltanto in base alle date se si ritenessero sbagliate. Tutte cose che sembrano abbastanza improbabili... Forse è davvero la parola fine. Bisogna dire che il Tar ha accelerato il processo, nel giro di tre mesi ha dato un responso definitivo. Anche questo taglia i tempi e rassicura, oltre a Commisso e la Fiorentina, le 300 famiglie che avevano i propri operai a lavorare in attesa di una decisione definitiva"