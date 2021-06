Commisso sul Viola Park: “Davvero felice. Mi accusavano di speculare”

La dichiarazione di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina: “Sono davvero felice che il TAR abbia rigettato il ricorso per bloccare i lavori del Viola Park. Il Comune di Bagno a Ripoli nella persona del Sindaco Francesco Casini mi ha sempre...

“Sono davvero felice che il TAR abbia rigettato il ricorso per bloccare i lavori del Viola Park. Il Comune di Bagno a Ripoli nella persona del Sindaco Francesco Casini mi ha sempre confermato che l’iter per l’approvazione del procedimento è stato scrupoloso ed ha ricevuto le autorizzazioni da parte di tutti i Soggetti e tutte le Istituzioni coinvolte. Ora spero si possano finalmente proseguire, in serenità, i lavori per questo progetto così importante non solo per la Fiorentina e per il Popolo Viola, ma anche per l’Italia intera.