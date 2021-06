Casini esulta: “Notizia che aspettavamo. Ora avanti tutta”

Il sindaco di Bagno a Ripoli commenta la decisione del Tar che ha giudicato inammissibile il ricorso di Italia Viva contro il Viola Park

"La stessa fiducia che abbiamo sempre avuto, non solo per la tardività del ricorso, ma anche per la bontà del percorso amministrativo intrapreso dal Comune e da tutti gli altri enti coinvolti: Regione, Città Metropolitana e Soprintendenza - prosegue Casini -. Per quanto rapido, l’iter è stato estremamente rigoroso e rispettoso di tutte le norme. Ora avanti tutta per la realizzazione di questo investimento, importantissimo per Bagno a Ripoli, per il territorio metropolitano e per la Fiorentina. Un messaggio importante per la ripresa economica che ci attende e che dimostra che nel nostro Paese si può investire e si può farlo in tempi non biblici".