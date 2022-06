Ricordate Rosalen Lopez? Anche lui al Calcio Storico: “Firenze indimenticabile”

L'ex preparatore dei portieri viola, Alejandro Rosalen Lopez, oggi componente dello staff di Luciano Spalletti al Napoli, dopo otto anni trascorsi in riva all'Arno, in questi giorni si trova in vacanza a Firenze e non si è voluto perdere il Calcio Storico. Lo abbiamo raggiunto al termine della sfida tra Rossi e Verdi e ci ha raccontato: "Essere qui è sempre una grande emozione, vedere poi questo spettacolo è bellissimo. Sono molto legato a Firenze, farà parte di me per sempre. Saluto tutti i tifosi viola, grazie ai fiorentini per avermi fatto sentire parte della città".