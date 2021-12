Richards abbagliato da Vlahovic: “Assurdo, nel sinistro ha una bacchetta magica”

L'ex viola esalta Vlahovic: "Se cerchi un attaccante, è tutto ciò di cui hai bisogno" ha detto

Intervenuto a Radio BBC Live, l'ex viola Micah Richards è stato interpellato su Dusan Vlahovic e su un possibile futuro in Premier League per il serbo, che piace all'Arsenal di Arteta ma non solo. L'ex terzino, passato da Firenze nella stagione 2014/15, è rimasto letteralmente entusiasta dalle prestazioni del centravanti classe 2000: