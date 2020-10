Come riporta Radio Bruno, Franck Ribery non si è allenato coi compagni nelle ultime sedute, a causa della caviglia malconcia che non gli dà tregua. Di conseguenza, le possibilità di vederlo in campo domani calano col passare del tempo, e anzi è probabile che il francese non venga nemmeno convocato.

TOCCA DUNQUE A CALLEJON: A LUI IL COMPITO DI RISOLLEVARE LA VIOLA