Ribery, niente rescissione: resta alla Salernitana

Il francese, negli ultimi giorni, era finito al centro di alcune voci che lo volevano in procinto di rescindere il proprio contratto

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i tifosi della Salernitana possono stare tranquilli: Franck Ribery - nonostante le notizie circolate in giornata - non ha intenzione di muoversi da Salerno. Almeno fino al termine della stagione in corso.