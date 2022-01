FOTO – Gli auguri di Ribery a Vlahovic: “Ti auguro il meglio, frero”

Gli auguri di compleanno (e non solo) di Ribery a Vlahovic

Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno - ma soprattutto quello che sancirà il suo passaggio alla Juve - Dusan Vlahovic ha ricevuto gli auguri social di un altro ex viola, Franck Ribery. Il francese su Instagram ha fatto l'in bocca al lupo al serbo per il capitolo bianconero della sua carriera: "Buon compleanno 'frero', ti auguro il meglio per la tua nuova sfida".