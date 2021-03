Ammonito al 70′ di Fiorentina-Roma, Franck Ribery non ci sarà contro il Parma. Autore di una scivolata a metà campo per impedire la ripartenza di Pedro, il francese è stato ammonito da Calvarese e salterà per squalifica il match con i ducali. Ribery era diffidato, e l’ammonizione per l’entrata da dietro è stata inevitabile.

