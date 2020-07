Ribery avvisa la Fiorentina: “La società deve crescere e servono acquisti”

Queste le parole di Franck Ribery a TGR Toscana: “Sono contento per Iachini, se lo merita perchè ha fatto un buon lavoro con noi. Per me è positivo (che sia stato confermato)”. Ribery ha parlato anche delle prospettive della Fiorentina: “L’importante è che si porti avanti il progetto, così che la società cresca ancora. Vanno migliorate un po’ di cose e bisogna prendere qualche giocatore per il prossimo anno”. Messaggio forte e chiaro.

RIBERY, CHIESA E IL PATTO TRA CAMPIONI