Quando tornerà in campo Franck Ribery? Il francese sarà costretto ad operarsi per ristabilirsi completamente dall’infortunio alla caviglia patito contro il Lecce (IL COMUNICATO) e per la Fiorentina questa è sicuramente una pessima notizia per una squadra che già naviga in brutte acque. Dopo un approfondito consulto medico, all’ex Bayern Monaco è stata consigliato di finire sotto i ferri per evitare ricadute di alcun tipo anche se tempi di recupero inevitabilmente si allungano. Il calciatore volerà in Germania e soltanto dopo l’operazione si potranno fare stime sull’effettivo stop (che sarà tra i 45 e i 60 giorni). Radio Bruno aggiunge un altro particolare: FR7 sarebbe stato disposto a giocare e dare il suo contributo già contro l’Inter (non dall’inizio) con l’ausilio di infiltrazioni, ma si è preferito non rischiare e mandarlo dal dottor Muller-Wohlfart (lo stesso di Mario Gomez…)