Ribery a Firenze? C’è chi non è convinto: “Lui e Ibra calciatori datati”

Ibrahimovic è un calciatore affascinante. Però… Ribery alla Fiorentina, Ibra al Milan: mi sembrano calciatori un po’ datati. Sono bravi e hanno qualità, ma a me piacerebbe vedere dei giocatori forti e non così datati. Ok l’operazione Ronaldo, è arrivato ad un’età che ha dato e può ancora dare. Ibra e Ribery però iniziano ad avere la loro età.

C’è chi ancora non è convinto di Ribery alla Fiorentina, nonostante il francese stia facendo vedere ottime cose in questa prima parte di stagione. Queste parole, raccolte da Tuttomercatoweb.com, sono di Manuel Gerolin, ex diesse di Palermo e Udinese, intervistato in merito alla possibilità di vedere un ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. INTANTO FR7 TORNA IN CAMPO A VERONA