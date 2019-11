Ribery sugli scudi: è lui il pericolo numero uno per gli avversari

Firenze si fida di Franck. Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi dedica ampio spazio al rientro dopo la squalifica di Ribery, senza il quale la Fiorentina ha avuto non poche difficoltà. Neanche un leggero stato febbrile è riuscito a fiaccare la voglia di riscatto di FR7, che si è subito dato da fare per tornare al massimo delle sue possibilità e per chiamare la squadra alla reazione. Il francese ha capito che la chiave del successo, per una squadra non ancora top come la Fiorentina ha bisogno dell’affetto incondizionato dei tifosi, e sia lui sia la squadra hanno qualcosa da farsi perdonare, l’escandescenza con la Lazio e la figuraccia di Cagliari.

A proposito di affetto, le due tifoserie sono gemellate, e i viola a Verona saranno ben più dei tremila inizialmente previsti. Animati dal cuore e dal coraggio di Franck Ribery.