Retroscena Prandelli: ecco perchè la squadra non ha salutato il tecnico

Importante retroscena quello rivelato dal Tgr Rai Toscana nel corso dell’edizione serale: come rivelato dal tg, i giocatori della Fiorentina hanno per gran parte scelto di non salutare tramite i social Cesare Prandelli dopo le sue dimissioni perché colti di sorpresa dall’addio del tecnico. Il gruppo infatti ha appreso che l’allenatore avrebbe dato le dimissioni solo tramite i media e successivamente dalla comunicazione dei dirigenti, e sarebbe quindi rimasto male davanti alla notizia. Da qui, pare, la scelta di praticamente tutti i giocatori, tranne Vlahovic, di non salutare Prandelli.

