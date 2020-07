Nuovo Franchi senza la soprintendenza, l’idea di Renzi non piace a Pessina e Dem. Difficile il “sì” da Roma

Raccontano nel Pd che quell’emendamento di Matteo Renzi al Decreto semplificazioni per sbloccare la ristrutturazione degli stadi tagliando fuori le Soprintendenze, dalle parti del ministero dei beni culturali sia stato preso «molto male» . Uno «schiaffo» alle competenze della tutela del patrimonio, dicono nei Dem, spiegando che una proposta simile «non avrà mai l’ok» del ministro Dario Franceschini e non potrà che restare lettera morta. Lo scrive Repubblica Firenze che aggiunge come a sostegno del lavoro di Renzi ci sia la Fondazione CR Firenze