Renzi: “Presentato un emendamento: interveniamo sul Franchi, senza il parere della Soprintendenza”

Matteo Renzi, è intervenuto in diretta al Pentasport di Radio Bruno per illustrare un’importante iniziativa parlamentare dello stesso Senatore che ha inserito un emendamento per rendere più semplice intervenire sullo stadio “Franchi”:

Ho appena inserito un emendamento che riguarda tutte le società sportive professionistiche. Tra le infrastrutture da sbloccare ci sono anche gli impianti sportivi: non soltanto il Franchi o gli stadi di calcio. Con l’autorizzazione del Comune, delle commissioni paesaggistiche ed urbanistiche, si può intervenire senza il parere della Soprintendenza. Se mettiamo un impianto in mano ai soprintendenti non riusciremo mai ad avere stadi moderni che permettano alle società di fare un passo avanti. Non sto dicendo che decidono gli stessi presidenti, Commisso o chi per lui, ma il Comune, bypassando la Soprintendenza. Uno stadio come quello di Firenze può valere qualcosa come 250 mln per la città, d’accordo con l’amministrazione comunale si fa un progetto per risistemarlo. Nei miei pensieri l’obiettivo era sempre stato la Mercafir, ma è una storia chiusa e non ci voglio tornare sopra. Il grande vantaggio di questa operazione è scoprire le carte in tavola: o si vota sì o si vota no, altre soluzioni non esistono.