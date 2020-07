Le ultime di formazione: Vlahovic in vantaggio. Chiesa guadagna metri, mentre Ribery…

Iachini è orientato a schierare un’11 competitivo per onorare l’ultima uscita al Franchi e chiudere in bellezza. Non è dunque ancora il momento per dare spazio a chi ha giocato meno, e vedere in campo i giovani. La Fiorentina vuole vincere e schiererà una formazione offensiva. Spazio ancora al consueto terzetto difensivo: Milenkovic-Pezzella-Caceres. A centrocampo Iachini dovrebbe schierarsi a quattro, con il rientro di Castrovilli dalla squalifica che farà coppia con Pulgar. Sulle fasce spazio dunque a Lirola e Dalbert, mentre Chiesa guadagna metri e ritrova il posto nel tridente che dovrebbe essere completato da Vlahovic e Ribery. Il centravanti serbo sembra decisamente in vantaggio su Koaumé e Cutrone, mentre Ribery ha svolto stamani la rifinitura coi compagni, pur essendosi allenato soltanto in palestra fino a ieri. A riportarlo è il Pentasport di Radio Bruno.

FIORENTINA (3-4-3):

Terracciano-Milenkovic-Pezzella,Caceres;Lirola,Castrovilli,Pulgar,Dalbert;Ribery,Vlahovic,Chiesa.