Responsabile biglietteria: “Ecco quanti posti avremo a disposizione per il Franchi”

I punto sulla vendita dei biglietti per le gare casalinghe della Fiorentina

Ivan Affibiato , responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito al ritorno dei tifosi allo stadio Artemio Franchi in programma domani:

“Siamo soddisfatti di questa riapertura. Rispettiamo tutte le regole anti covid imposte all’interno di uno stadio. Abbiamo sofferto tanto questo periodo, ma c’è tantissima voglia di tornare alla normalità. Avremo un numero di posti tra i 15 e i 16mila a disposizione durante le partite della nostra Fiorentina. Non si possono vendere biglietti nel parterre Ferrovia per ragioni pratiche. Per quanto riguarda la vendita per la partita di domani con il Torino, abbiamo superato gli 11mila biglietti venduti”.