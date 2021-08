Torreira-Nastasic: la scelta anti Torino

Domani ci sarà Fiorentina-Torino. La mossa anti Toro di Italiano è quella di schierare titolari sia Torreira che Nastasic

Il Torino infatti, ha messo in seria difficoltà l'Atalanta che è riuscita a prendere i 3 punti solo nel finale. Ecco che, Tuttosport, rivela la mossa di Itaiano per mettere ko la squadra di Juric. Infatti, i neoacquisti Torreira e Nastasic sono pronti a partire dal primo minuto per riuscire a portare a casa la prima vittoria in campionato dell'era Italiano.