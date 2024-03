Repubblica: “Finalmente Castrovilli. Italiano lo schiera contro il Milan?”

L'uomo che non ti aspetti: Castrovilli pronto per un ruolo da protagonista contro il Milan. Questa è l'indiscrezione lanciata questa mattina da Repubblica. La nuova mossa a sorpresa di Italiano che, dopo Bonaventura sulla mediana e Beltran tra le linee, può di nuovo sbizzarrirsi reinventando una nuova posizione per l'ex 10 viola. Le qualità non mancano e la condizione pare essere recuperata. Dopo la diatriba estiva che portava Castrovilli in direzione Bourmouth, i rapporti col tecnico viola si erano fatti tesi, ma Italiano resta, comunque, un grande estimatore del giocatore. Prima la convocazione contro la Roma, poi la sfida a Bergamo dove doveva essere già protagonista; ora sembra essere arrivato il suo momento. In un Franchi che sabato sarà infuocato (con oltre 30 mila viola a sostegno), Castrovilli può essere il jolly che rimescola completamente le carte in tavola, sia da una parte che dall'altra.