Report medico: trauma distorsivo alla caviglia per Pezzella. Le condizioni di Ribery

Più che un report medico… un bollettino di guerra. Fiorentina-Udinese, oltre alla vittoria viola, si porta dietro anche i k.o. di Pezzella e Lirola. La società viola, sul proprio sito ufficiale, rende note le condizioni dei giocatori infortunati:

La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto a uscire nel corso del primo tempo della partita contro l’Udinese a causa di un trauma distorsivo della caviglia destra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nel corso dei prossimi giorni. Il calciatore Pol Lirola ha lasciato il terreno in seguito a un trauma contusivo alla caviglia destra. Infine il calciatore Franck Ribery, non è stato a disposizione di Mister Iachini per la partita di oggi, non avendo ancora recuperato completamente da un risentimento muscolare che ha accusato durante la partita contro lo Spezia della scorsa settimana.

CALLEJON: “DOBBIAMO GESTIRE MEGLIO. SECONDA PUNTA? MI STO ABITUANDO”