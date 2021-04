Repice: “Gattuso colpo della vita. Vlahovic? Con Prandelli sarebbe cresciuto ancora”

Francesco Repice, storico radiocronista Rai, ha parlato a Lady Radio:

Giocare contro l’Atalanta non è una sfida impossibile solo alla Fiorentina, è un problema serio per tutti. Gattuso viola? La Fiorentina avrebbe fatto il colpo della sua vita. Io eviterei di mettere i bastoni tra le ruote di Commisso, è un uomo che ha tante risorse, e ci andrei piano nel disegnarlo come un broccolino, come qualcuno di più malizioso ha fatto. Vlahovic? Me lo aspettavo così, si vedevano subito le qualità. Chi guidava i ragazzi della Fiorentina se n’era accorto anche di chi era Zaniolo, certe cose le vedi subito. Con un maestro come Prandelli avrebbe decuplicato le sue potenzialità, magari lo farà qualcun’altro ma il giocatore c’è.