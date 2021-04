Milik, non è finita: c’è un accordo per lasciare già l’OM. Ci sono Juve e Fiorentina

Non è sfumata l’ipotesi di portare Arek Milik alla Fiorentina. Oggi il polacco gioca al Marsiglia in Francia ma, quando si è trasferito lì dal Napoli, ha ottenuto un accordo privato che gli permette di andare via già nella prossima sessione di mercato a fronte di un’offerta di 15 milioni. Il Napoli spera in questa soluzione poiché avrebbe diritto ad una percentuale sulla rivendita del giocatore. Su di lui resiste l’interesse della Juventus ma, come racconta Il Corriere dello Sport, c’è anche quello della Fiorentina.

GASPERINI TORNA A FIRENZE, MA STAVOLTA NON CI SONO I TIFOSI