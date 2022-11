Renzi punge Nardella: “Nel 2022 gli stadi si fanno con i soldi privati”

Il progetto del restyling dello stadio Artemio Franchi a carico del Comune, grazie anche ai fondi destinati dal Pnrr, è prossimo a prendere forma. Ma non si placano le polemiche. E a muovere una critica al sindaco Dario Nardella è il suo (ex) amico e predecessore Matteo Renzi: "Io tifo per la Fiorentina ma utilizzare i soldi pubblici per lo stadio è un errore, secondo me per lo stadio servono denari privati. In questo caso della Fiorentina. Nel 2022 gli stadi si fanno privati" ha detto oggi a margine della presentazione del suo libro.