Ranieri: “Siamo carichi, con Italiano c’è un grande rapporto”

"Stiamo bene, ci stiamo allenando e pensiamo subito alla gara contro il Bologna, siamo felici di aver passato il turno in Coppa Italia, ora dobbiamo continuare così. Personalmente sono abbastanza felice di quanto sto facendo, cerco di impegnarmi al massimo e di farmi trovare pronto quanto il mister lo ritiene e mi chiama in causa. Sono felice di come stanno andando le cose”.

Sulla partita contro la Lazio : "Non mi aspettavo di giocare titolare con la Lazio. Il mister ci nasconde sempre la formazione. Ci fa lavorare molto in settimana, e poi solo all’ultimo istante vediamo chi gioca. Quando ho visto il mio nome ho reagito bene, perché sapevo che dovevo cogliere al meglio l’opportunità”.

Su Bologna e Cremonese: "Il Bologna E’ una grande squadra, ci stiamo preparando bene, hanno ottime qualità. La Cremonese ha eliminato il Napoli e la Roma. Per cui hanno dei bei valori, non so se sia meglio affrontare loro o altri in coppa. Noi dobbiamo dare il massimo per andare in finale"