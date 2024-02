Ranieri: “Ora torna l’entusiasmo, Kayode meritava il gol. Su pali e rigori…”

Le parole di Ranieri: la Fiorentina può ritrovare l'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio?

Ai microfoni di Sky Sport, il centrale viola Luca Ranieri ha parlato così al termine della gara vinta in rimonta sulla Lazio: "Versione inedita della Fiorentina? Stasera è salita la qualità di tutti, abbiamo fatto un grande gioco, l'abbiamo preparata bene e soprattutto c'è entusiasmo perché abbiamo fatto una grande prestazione. Rigori ? Il rigorista è Nico, è stato sfortunato oggi. Meglio che non debba batterli io...".

A Dazn ha poi aggiunto: "Entusiasmo a mille, siamo felici, abbiamo fatto una delle migliori partite di quest'anno. Con Kayode c'è un grande rapporto, meritava il gol, deve continuare così perché otterrà grandi risultati. Tre pali nel primo tempo? Non ci volevamo credere, ma non ci siamo buttati giù e abbiamo finalmente ottenuto la vittoria. Prepariamo le partite uomo su uomo, stasera è andata bene, sul gol loro potevamo abbassarci prima e non sarebbe arrivato, ma abbiamo concesso poco alla Lazio e siamo contenti così".