Ranieri ricorda Toldo: “E’ stato un orgoglio vederlo diventare un grandissimo”

Intervenuto a Radio Bruno nel giorno del compleanno di Francesco Toldo, l'ex allenatore viola Claudio Ranieri ha parlato del portierone viola che oggi compie 50 anni: "Non è vero che non lo conoscevo del tutto quando lo acquistammo, quando mi prese la Fiorentina parlammo di lui perché lo avevo visto giocare a Ravenna e decidemmo di puntare su di lui perché pensavamo potesse fare una discreta carriera. L'ha fatta grandissima, per un allenatore vedere esplodere un giocatore è sempre un orgoglio. Quando mi ha fatto arrabbiare? Come fai ad arrabbiarti con lui, si vedeva che era un ragazzo con la testa sulle spalle e gli auguro il meglio".