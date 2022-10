Ranieri: “Firenze violenta? Mai stata, se lo diciamo meglio smettere”

Claudio Ranieri , intervenuto alla Hall Of Fame viola in programma questa sera, ha parlato del momento della Fiorentina, con tanto di ricordi personale, ma anche della città, allontanando qualsiasi idea di stereotipo di violenza. Ecco le sue parole:

"Mi ha lasciato dentro tutto, ero un ragazzo ambizioso e volevo arrivare ai massimi livelli. Per me è stata una tappa importante che mi ha fatto molto crescere. Cecchi Cori? È stato un amico, un presidente leale e mi ha voluto bene. Firenze violenta? Non la è mai stata, è stata sempre la culla della cultura, del buon senso, non posso dire che la sia. Se diciamo che è violenta smettiamo".