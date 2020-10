Non solo Sarri, ma anche Allegri, Mazzarri e Spalletti. Sarebbero questi i profili a cui sta pensando Rocco Commisso, arrabbiato e deluso dalla prestazione di ieri della Fiorentina e in generale da un avvio di stagione deludente. Lo riferisce Tgr Toscana, riportando anche presunti spifferi di spogliatoio relativi al malcontento della squadra per alcune dichiarazioni dell’allenatore. Non solo, perchè anche Pradè e Barone avrebbero “preso le distanze” da Iachini, provando a convincere il presidente già in estate a cambiare guida tecnica. Il club si è preso qualche ora di riflessione prima di muovere pedine o fare scelte avventate, ma la posizione del mister viola è sempre più fragile. L’OPINIONE: “SARRI IL PREFERITO, NOVITA’ PRIMA DI DOMENICA”