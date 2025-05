Raffaele Palladino fischiato al Franchi alla lettura delle formazioni

Non il più disteso dei climi in casa Fiorentina

Clima teso al Franchi per Fiorentina-Bologna. Al momento delle formazioni, infatti, il tecnico di casa Raffaele Palladino è stato fischiato dal popolo viola quando lo speaker ha annunciato il suo nome. Insomma, un malcontento che sembra eclatante dopo gli ultimi risultati deludenti in casa Fiorentina, eliminata in Conference League e molto lontana da una qualificazione europea per la stagione 2025/26.