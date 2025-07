Zazzaroni esalta Fagioli: “Il mio idolo. Ma in mediana manca qualcosa”

Europa League? Sì, il potenziale c’è tutto. La rosa è valida e, se riesce a trovare continuità, può ambire a quei livelli. Ho seguito Dzeko al Fenerbahce per tutta la stagione: non ha più lo scatto di un tempo, ma resta un attaccante con una tecnica sopraffina e un fiuto del gol notevole. Inoltre, sa servire bene i compagni e nel gioco aereo è dominante. Fagioli? È il mio idolo. La Fiorentina ha messo a segno mosse intelligenti sul mercato, ma in mezzo al campo manca ancora qualcosa. Aggiungerei un profilo con più fisico, perché il reparto è ricco di giocatori tecnici ma un po’ leggero sul piano della forza e della presenza