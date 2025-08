Viviano: “Sohm è forte, ma andrà via qualcuno. Ecco cosa potrebbe fare Pioli”

Emiliano Viviano analizza il centrocampo viola, ancora con il cartello in corso. Anche dopo l'arrivo di Sohm

Emiliano Viviano è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta della Fiorentina a Leicester, ed il mercato;

"Io tendo a non guardare il calcio d'agosto. Nella mia carriera ho fatto delle figuracce incredibile, serve solo per l'allenatore. Guardate il Napoli, fa fatica contro squadre avanti fisicamente. Adesso la squadra farà un lavoro fortissimo, poi si va a scemare lentamente. In Conference loro saranno informa, ma siamo anche sei categorie avanti. Spero di vedere Martinelli in Conference, sennò cosa è rimasto a fare? Sicuramente giocherà, ma mi sembra un ragazzo che abbia un talento diverso."

Sul centrocampo: "Io parlavo di un play a centrocampo. Ma Sohm per me è un giocatore davvero forte, è un po' disordinato davanti alla difesa, ma fisicamente è una spanna sopra. Però per me questo arrivo è il preludio ad una cessione, questo è il mio sospetto. Mi sembra strano che giochino a 2 a centrocampo, e serve un play. Siamo pieni di mezz'ali, si perde fantasia davanti, c'è tanto muscolo. Fagioli ha grande fantasia, e avvicinarlo alla porta potrebbe essere utile. Pioli spesso si è inventato tanti giocatori come trequartisti, e potrebbe farlo con Fagioli o Sohm."

Cosa manca: "Con uno come Kessiè non mancherebbe niente. Ci saranno tante partite e tante novità fra tutte le squadre. Se qualche grande fatica, credo che la Fiorentina potrà giocarsela per le prime quattro posizioni. Quest'anno c'è continuità con i big dello scorso anno. Fazzini mi piace molto, ma bisogna sempre capire come gestisce la pressione di Firenze. Un allenatore nuovo come Pioli rimette in discussione le gerarchie, quindi c'è spazio per tutti."