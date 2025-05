Viviano: “Palladino? Squadra senza gioco, per me via anche con l’Europa League”

Rinnovo di Palladino concordato tra Pradè e Commisso? Secondo me la tempistica del rinnovo è stata sbagliata, perché prima di partite importanti non si prendono decisioni del genere. Non ho idea da chi sia venuta questa scelta, ma non possono essere solo i risultati ad aver propeso per questo rinnovo. Anche se fosse arrivato in Europa League, lo avrei mandato via lo stesso.