Viviano: “Ottime chance di finale. Ma avrei preferito puntare alla Champions”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista del Pentasport, commenta l'attesa per Fiorentina-Betis e il finale di stagione dopo il ko di Roma. Queste le sue parole sulla partita di domani: "Il risultato di andata non deve avere grande peso, bisogna giocare per vincere come tutte le partite. Abbiamo ottime possibilità, anche perchè il Betis non mi ha impressionato all'andata. Mi aspetto una vittoria, soprattutto dopo il turnover dell'Olimpico. Non me l'aspettavo".