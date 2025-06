Viviano: “Kean deve restare a Firenze. Dodò? Da ciò che so è incedibile”

L'ex portiere viola ai microfoni di Radio Bruno: "In caso di partenza di Kean non sarà facile sostituirlo, ma un altro anno a Firenze gli farebbe solo bene"

Non si impara per osmosi guardando chi è più bravo. Per me dovrebbe andare a farsi le ossa altrove: è un ragazzo con grandi potenzialità. Bernabé? Mi piace molto, è un giocatore ibrido, ma con queste caratteristiche in rosa c’è già qualcuno ed è anche più forte: Fagioli.