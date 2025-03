Viviano: “De Gea in Conference? Palladino fa una figuraccia a livello umano”

Post Napoli - "Come fa ad esserci soddisfazione per quanto visto al Maradona? Non ci può essere. La Fiorentina non ha fatto una buona partita. Ha fatto una mezz'ora positiva, dovuta più a un calo del Napoli che a una prestazione della Fiorentina. Non ho sentito le dichiarazioni, ma dall'allenatore mi aspetto che cerchi di analizzare quello che succede in campo. Non mi aspetto che la Fiorentina vinca a Napoli, ma che se la giochi sì. È il famoso non ho nulla da perdere, il primo tempo è stato imbarazzante. De Gea fa un errore, ma poi fa cinque miracoli. Potevano essere sul 4-0 all'intervallo. Il Napoli ha fatto una partita eccezionale, ha soffocato la Fiorentina".