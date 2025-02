Viviano: “Giuste le parole di Pradè. Palladino? Non capisco i giocatori fuori ruolo”

Sulle decisioni di Palladino e su Gudmundsson

"Ieri, comunque, la Fiorentina ha giocato al 50% con giocatori fuori ruolo, e non ho capito questo. Gudmundsson? Sono deluso. L'anno scorso dissi che non si poteva paragonare a Chiesa, perché ancora non aveva fatto granché. Ed anche oggi, sembra aver bisogno di tempo, perché al momento è irriconoscibile. Lo vedo in difficoltà fisica. Colpani? Secondo me, non si sta trovando bene come gioco, anche se qualche partita buona l'ha fatta".