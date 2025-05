Viviano: “Ecco cosa mi ha detto Sarri sulla società. Pagate scelte di Palladino”

Sui singoli: "Ma quello che mi fa paura è trattenere gente come De Gea e Kean". Per me la Fiorentina senza la Conference sarebbe andata più in alto in campionato. Oggi alla Fiorentina manca poco, io la squadra titolare me la gioco con tutti. Per me deve giocare Comuzzo e non Marì. Ci ricordiamo una partita in cui abbiamo detto: "Oh come giochiamo bene", no. Impostare un gioco su Kean e poi avere come riserva Beltran è un paradosso. Zaniolo potrebbe anche essere adatto, ma purtroppo io il vero Zaniolo non lo vedo da anni. Sarri è a casa ed è fortissimo, ma dovresti cambiare 7-8 giocatori. Ci ho parlato con lui, e mi ha risposto: "Non so neanche perchè ce l'abbiano con me". Ieri De Gea poteva fare qualcosa di più, ma solo perchè è lui. Gudmundsson il prossimo anno sarà il crack della Fiorentina. Il fattore mentale incide sulle prestazioni."