Viviano: “Con Kean in ritiro, Pioli parte forte. Rosa già ben costruita”

Sono passati giorni dall’attivazione della clausola, ma alla fine è il giocatore che deve accettare la destinazione. Io, oggi, ci penserei due volte prima di andare al Manchester United. Le prospettive ci sono, ma gli ultimi attaccanti di Serie A arrivati lì si sono bruciati. Se Kean dovesse restare, Pioli avrebbe già una rosa quasi completa per il ritiro, e questa è un’ottima cosa sia per lui che per la squadra. In caso di partenza di Kean? All’inizio pensavo che con la partenza di Kean avresti avuto un buon budget da reinvestire. Ma se Lucca costa 40 milioni, allora non conviene più. Bisogna valutare bene.