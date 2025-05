"La rosa viola era più forte di quella della Lazio"

Viviano ha espresso un giudizio critico sul rendimento della squadra:"Continuo a dire, e mi hanno anche insultato per questo, che la rosa della Fiorentina era più completa e forte di quella della Lazio. Ma è arrivata sopra in classifica solo perché ai biancocelesti non interessava davvero la Conference."