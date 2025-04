Vitale: “Le dichiarazioni di Commisso su Gudmundsson sono ambigue”

"Avrei firmato per fare quattro punti tra Atalanta e Milan per poi fare filotto nelle gare successive, al primo scoglio però la Fiorentina si è fermata. La squadra contro il Parma doveva scendere in campo per vincere a tutti i costi, ma non è stato così. Le dichiarazioni di Commisso su Gudmundsson sono ambigue, mi sarebbe piaciuto se si fosse esposto di più come accaduto con De Gea e Kean. L'attacco della Fiorentina dipende tutto da Kean, palla lunga e lui la protegge, sta facendo un campionato incredibile, 25 gol sono tanta roba. Indipendentemente dal futuro di Kean, comprerei subito Lucca, male che vada avrai due attaccanti forti da intercambiare".