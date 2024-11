Vitale: “Fiorentina costruita in 15 giorni, stavolta Pradè ha grandi meriti”

Nel salotto di Rtv38, l'ex direttore sportivo Pino Vitale si è espresso così sul momento viola: "Hanno trovato un grande portiere, un grande centravanti, un grande centrale che Italiano non faceva giocare (Comuzzo n.d.r.). Sono molto sorpreso perché la Fiorentina è stata costruita in 15 giorni... Ho criticato molto Daniele Pradè nel tempo, prima le decisioni le prendeva Barone mentre quest'anno la situazione si è sbloccata. In generale nel club non vedo grandi dirigenti ma Pradè ha preso un portiere importante, un centravanti a 18 milioni che è stato un grande colpo: dobbiamo riconoscere che ha preso due giocatori che hanno cambiato la vita. Kean? Sarà difficile prendere un vice forte, ma in questo momento non ha senso metterlo in competizione con qualcuno. O lo prendi forte, o perdi tempo"