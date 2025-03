Vitale: “Clausola Kean? Fossi in Commisso ora gli farei una proposta indecente”

"Rispetto a una settimana fa non è cambiato niente, tra il Bologna e la Fiorentina ci sono cinque squadre in cinque punti. Ma, dopo aver vinto con l'Atalanta, se fa risultato a Milano può arrivare ovunque. Nella corsa Champions, tra calendario e momento di forma, vedo favorite Juventus e Fiorentina. Palladino? Commisso fa bene a difenderlo, ma il calcio è legato ai risultati e meriterebbe la conferma solo con un piazzamento tra il terzo e il sesto posto, perché migliorerebbe quanto fatto lo scorso anno. Kean? Fossi in Commisso gli farei ora una proposta indecente, offrendogli un ingaggio da 5-6 milioni togliendo la clausola. E Giuntoli ha commesso un errore nel non inserire un diritto di riacquisto in favore della Juventus".