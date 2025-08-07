Gianni Visnadi, giornalista de Il Giornale, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato dell'ex allenatore viola Raffaele Palladino. Le sue parole:
Visnadi: “Su Palladino mi sono sbagliato. Resterà senza panchina per poco tempo”
Su Palladino mi sono sbagliato. Quando dette le dimissioni a Firenze in quel modo, ero convinto che avesse un'altra squadra e invece non ce l'aveva, era evidentemente solo stufo del rapporto con la società e con la piazza e non se l'è sentita di continuare. Ma senza augurare cattiva sorte ai suoi colleghi, credo che resterà senza panchina per poco tempo. Perché è una delle due-tre prime opzioni che ci saranno quando in autunno ci sarà qualcuno che è partito male e dovrà pagare. Palladino ha dimostrato di essere un ragazzo capace, di prospettiva, ha fatto delle belle stagioni. Per cui in mezzo a tanta gente che continua a trovarla la panchina io credo che un posticino anche per lui ci debba ancora essere e ci sarà
