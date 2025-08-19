Viola News
Vannucchi su Fazzini: “Ha forza e tecnica. Spero sia il ritorno del trequartista”

Le parole dell'ex giocatore dell'Empoli Ighli Vannucchi
Redazione VN

L'ex trequartista dell'Empoli Ighli Vannucchi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in merito all'arrivo di Fazzini alla Fiorentina. Le sue parole:

E' un ragazzo giovane, con forza e tecnica. A Empoli riescono a formarsi anche mentalmente. Se riesce a ritagliarsi il suo spazio, magari da trequartista, riapriamo una questione per un tipo di giocatore che in questo calcio è scomparso. I trequartista di oggi sono diversi, abbiamo perso la scintilla magica del giocatore che ti cambiava la partita con un gesto tecnico.

