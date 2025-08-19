L'ex trequartista dell'Empoli Ighli Vannucchi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in merito all'arrivo di Fazzini alla Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vannucchi su Fazzini: “Ha forza e tecnica. Spero sia il ritorno del trequartista”
news viola
Vannucchi su Fazzini: “Ha forza e tecnica. Spero sia il ritorno del trequartista”
Le parole dell'ex giocatore dell'Empoli Ighli Vannucchi
E' un ragazzo giovane, con forza e tecnica. A Empoli riescono a formarsi anche mentalmente. Se riesce a ritagliarsi il suo spazio, magari da trequartista, riapriamo una questione per un tipo di giocatore che in questo calcio è scomparso. I trequartista di oggi sono diversi, abbiamo perso la scintilla magica del giocatore che ti cambiava la partita con un gesto tecnico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA